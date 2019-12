Torino-Napoli, Tuttosport: convalidati ieri parte dei Daspo, attesi i ricorsi

«Il Tribunale di Torino ha convalidato tutti i provvedimenti Daspo con obbligo di firma emessi dal Questore di Torino nell’ambito dell’operazione “Last Spring”. La Polizia dunque porta avanti il suo lavoro. Detto che molti hanno presentato la notizia come convalida di tutti e 75 i Daspo comminati agli esponenti dei Torino Hooligans - mentre si tratta solo di quelli con obbligo di firma, cioè una piccola parte - si insiste nel rimarcare la «particolare particolare inclinazione all’illegalità del gruppo», le «condotte violente, provocatorie e offensive contro le tifoserie ospiti, le forze dell’ordine e la società del Torino Fc nonché prevaricatrici nei riguardi dei tifosi normali della curva Primavera». A latere, «la Digos ha deferito alla locale Autorità Giudiziaria una quarantina di ultras napoletani e interisti per le condotte criminose perpetrate in occasione di Torino-Napoli e Torino-Inter, nei cui confronti sono stati altresì adottati provvedimenti Daspo». Daspo che, peraltro, sono impugnabili al Tar entro 60 giorni; i provvedimenti di convalida, invece, entro 15 giorni. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.