Torino-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: doppio dubbio per Spalletti | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Torino-Napoli che si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Olimpico. Non mancano dei dubbi in Ivan Juric e Luciano Spalletti per quanto riguarda gli undici da mandare in campo.

Torino-Napoli

Probabili formazioni Torino Napoli di Gazzetta

Luciano Spalletti deve scegliere se riconfermare il 4-2-3-1 con Mertens alle spalle di Osimhen oppure schierare Lobotka al posto del belga passando così al 4-3-3. Oltre a questo dubbio, c'è anche quello relativo a Fabian: lo spagnolo, così come Mertens, si gioca il posto con Lobotka. Nel Torino scelte praticamente obbligate. Juric si affida al collaudato 3-4-2-1 con Brekalo e Praet alle spalle di Belotti.