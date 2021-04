Torino-Napoli, le formazioni di Gazzetta: quattro volti nuovi nell'undici scelto da Gattuso [GRAFICO]

ULTIME CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Torino-Napoli. Davide Nicola riconferma il collaudato 3-5-2 con Verdi nel ruolo di mezzala. La coppia d'attacco sarà composta da Sanabria e Belotti. Gattuso cambia quattro pedine rispetto alla goleada inflitta giovedì scorso alla Lazio. In difesa spazio a Mario Rui e Rrahmani. A centrocampo ritorna Demme mentre sono da monitorare le condizioni di Fabian Ruiz (in caso di forfait è pronto Bakayoko). In attacco Osimhen ha vinto il ballottaggio su Mertens.

Torino-Napoli