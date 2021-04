CALCIO NAPOLI - La moviola della Gazzetta dello Sport su Torino-Napoli: "Qualche episodio in una direzione che, per il resto, avrebbe richiesto l’ordinaria amministrazione di Valeri. Al 58’ lascia giocare su un blocco di Demme su Belotti ma una punizione dal limite dell’area ci stava. Al 69’ non valuta la spintarella furba di Bakayoko che sbilancia Buongiorno nell’area di Meret, ma il Var qui non c’entra. Severo, all’86’, il secondo giallo a Mandragora per la trattenuta su Lozano".