Torino-Napoli, emergenza Juric: quattro big assenti contro Spalletti fra squalifiche e infortuni

Ultime notizie Torino-Napoli - Verso il forfait quattro big in casa granata per la sfida al Napoli di Luciano Spalletti di sabato, ore 15:00. Perché Juric dovrà fare a meno di diverse pedine chiave, in primis Lukic che aveva segnato 4 gol e 2 doppiette nelle ultime uscite: è squalificato e salterà il match contro gli azzurri, dopo la decisione del Giudice Sportivo. Era infatti diffidato e si è beccato l'ammonizione contro l'Empoli. Ma non finisce qui, perché out ci sono altri due big e mezzo.

Juric

Torino-Napoli, infortuni e assenti per Juric

Gli infortuni e gli assenti per Juric non si fermano a Lukic per Torino-Napoli, perché è sicuro il forfait di Toni Sanabria ma è fortemente in dubbio anche la presenza di Bremer oltre che quella di Pjaca. Lo svela l'edizione di Torino del Corriere della Sera: