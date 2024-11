Torino-Napoli, doppio sistema di gioco per Conte: il tecnico ha già scelto l'undici iniziale

Notizie Napoli calcio. Domenica pomeriggio andrà in scena Torino-Napoli, con gli azzurri di Conte che proveranno a mantenere la vetta della classifica ed allungare rispetto alle pretendenti.

Conte sembra aver già deciso gli undici che inizieranno Torino-Napoli, come riportato dal Corriere dello Sport:

L’idea è che il signor Antonio confermi per intero la formazione schierata dal primo minuto con la Roma domenica scorsa: Meret in porta; linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; mediana con Anguissa, Lobotka e McTominay; Politano, Lukaku e Kvara in attacco. Dalla posizione di McT, come di consueto, dipenderà il sistema di gioco: più 4-3-3 come con Inter e Roma, o magari 4-2-2-2.