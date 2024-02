Torino-Gollini, Tuttosport: il portiere accetterebbe con entusiasmo il trasferimento per un motivo

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al casting portiere in casa Torino per la prossima stagione. Sul taccuino del DS Vagnati ci sarebbe finito anche Pierluigi Gollini il quale, secondo il quotidiano torinese, accetterebbe con grande entusiasmo il trasferimento in maglia garnata.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport sull'interesse del Torino per il portiere Pierluigi Gollini del Napoli:

"Musso è al primo posto, ma non è il solo obiettivo. E qui entra in scena un altro atalantino attualmente al Napoli (dove è in prestito con un diritto di riscatto che però il club di De Laurentiis non sembra orientato a esercitare) come vice di Meret: si tratta di Pierluigi Gollini, 28 anni, altro giocatore che accetterebbe con entusiasmo il trasferimento al Toro per giocare con continuità: percepisce un ingaggio di 800.000 euro a stagione, cifra che il club granata gli può riconoscere senza problemi. Si tratta di un portiere in grado di offrire le giuste garanzie per diverse stagioni".