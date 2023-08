Toni: "Osimhen una certezza, in Italia è al top! E con lui Napoli davanti a tutti per vincere lo scudetto"

Ultime notizie Napoli - Luca Toni, ex centravanti tra le altre di Bayern Monaco, Fiorentina e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport.

«Chi fa gol, ti fa vincere le partite. I bomber sono quelli che fanno la differenza. Ecco perché alla fine sono sempre i più contesi sul mercato. La certezza è Osimhen. Oggi il numero uno in Italia è lui. Per questo metto ancora il Napoli davanti a tutti per vincere lo scudetto. Dietro arriva Vlahovic, sono convinto che farà molto bene. Mi aspetto una grande stagione da Dusan, perché ha davvero grandi potenzialità e ancora importanti margini di miglioramento. È partito bene in queste prime partite e quest’anno può spaccare. L’anno scorso l’hanno frenato gli infortuni: adesso sta bene, perciò punto su di lui. La Juve ha fatto bene a tenerlo»