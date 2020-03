Il Mattino - Napoli su Tonali e Castrovilli: può partire l'assalto in caso di calo di pretese

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione sul calciomercato della SSC Napoli:

"È a centrocampo che il Napoli sta continuando a setacciare l’Italia e l’Europa per cercare il giocatore che permetta di fare il salto di qualità nella prossima stagione, ma non è un caso che la scelta di De Laurentiis ricada spesso su talenti del nostro campionato. A gennaio, dopo aver preso Demme e Lobotka, il Napoli è tornato all’assalto di un vecchio pallino del presidente, Veretout. E Veretout non disdegna la corte del Napoli ed è pronto ad ascoltare le sirene azzurre. Per 20 milioni l’operazione può essere conclusa. Con Veretout era tutto fatto un anno fa: c’era il sì suo e della Fiorentina. Tutto è saltato per la mancata partenza di Allan, in bilico anche a gennaio. E questa estate il brasiliano andrà via. Occhio allo scouting azzurro che non smette di seguire Tonali e Castrovilli: se il Brescia fa calare le sue pretese (80 milioni) l’assalto a Tonali può concretizzarsi".