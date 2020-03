Tommasi: "Chiediamo sicurezza, bisogna seguire le direttive di Governo e scienziati. Disposti a giocare anche ad agosto, non escludo nuove visite di idoneità dopo questa emergenza"

Ultimissime Napoli - Damiano Tommasi, presidente Aic, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "La nostra posizione è chiara: stabilire condizioni per il futuro, in assenza della certezza di ricominciare, è difficile. C’è un tema delicato che riguarda il prolungamento della stagione a luglio. Senza un accordo tra le parti nessuno può prorogare un contratto oltre la sua scadenza. Bisognerà sedersi a tavolino e parlarne".



Lei è d’accordo con l’annunciato stop di gare e allenamenti per tutto aprile?

"La mia posizione è chiara dall’inizio. E mi è costata anche qualche critica all’interno del mio movimento. Credo che siamo arrivati dopo un mese e mezzo a capire che dobbiamo allinearci alle direttive della comunità scientifica e del governo. Le immagini che arrivano dagli ospedali ci dicono che il nostro miglior contributo è quello di stare in casa. Chiedete ai tifosi di Brescia e Bergamo se non sono d’accordo con me".



Pretenderete una verifica di idoneità preventiva per tornare in campo?

"Alle condizioni indicate da Maurizio Casasco nell’intervista al suo giornale: è necessario certificare l’idoneità fisica e verificare eventuali esiti. La polmonite interstiziale non è una barzelletta. Soprattutto per chi espone il proprio corpo a correre a cento all’ora".