"Togliere Osi e Kvara è un atto estremo di coraggio", bocciatura senza attenuanti per Garcia: i voti dei quotidiani

Corriere dello Sport 5,5 Va bene il palo, va benissimo pure il rigore sbagliato ma togliere Kvaratskhelia ed Osimhen uno dietro l’altro sa di atto d’estremo coraggio (ed è un eufemismo).

Il Mattino 5,5. Il 4-2-3-1 di Thiago Motta è messo spalle al muro:la prima pressione azzurra è praticamente fin dalla costruzione iniziale. Bologna senza fiato. Malà nella terra di mezzo si ammassano troppi giocatori e dunque si fa fatica a creare azioni. I padroni di casa non concedono la profondità, la difesa azzurra è finalmente blindata. Non trova dalla panchina i cambi e le idee per dare la svolta all’assalto monocorde.

Gazzetta dello Sport 4,5. Ha normalizzato il Napoli, tolto la riaggressione, annullato Lobotka. Voto ancora più basso per i cambi: non ci sono motivi per togliere Kvara e Osi.