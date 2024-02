"Togliere Kvaratskhelia è coraggioso, il suo Napoli ha un'anima". Calzona convince, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Barcellona 1-1, di seguito le pagelle dell’allenatore del Napoli Francesco Calzona.

Napoli-Barcellona 1-1, pagelle Calzona

Gazzetta dello Sport 6

Giudizio impossibile con 24 ore di lavoro. Ma il cambio di Kvara è coraggioso. E Osimhen gli fa guadagnare il tempo per andare a giocarsela a Barcellona

Corriere dello Sport 6

Il Napoli incassa come un pugile all’angolo per 75 minuti e non tira mai nello specchio fino a quando Osimhen non ricorda al mondo che con lui, la speranza, è sempre viva. È arrivato martedì in campo e ha mille attenuanti, forse mille e una, e tutto sommato ieri era fondamentale non perdere. Per la svolta tattica era troppo presto, ma la squadra ha reagito. Remuntada: più che il gioco era fondamentale l’anima. E la squadra ne ha ancora una.Â

Tuttosport 5,5

Si aspettavano, lui e i quasi 50 mila del Diego Armando Maradona, un esordio diverso. E sarebbe stato un disastro, se non ci avesse pensato il salvagente d’ebano dai capelli platinati, il salvagente Victor Osimhen, che regala nuova vita al Napoli.