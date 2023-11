"Toglie le castagne dal fuoco con un colpo da biliardo", Raspadori decisivo in Nazionale: le pagelle dei quotidiani

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Giacomo Raspadori che ieri ha fatto gol ed assist nella gara vinta dall'Italia contro la Macedonia del Nord.

Gazzetta dello Sport 7,5. Gol bello e meritatissimo perché fa un lavoro straordinario di classe e tecnica per 90', tagliando, tornando, aprendo spazi, più l'assist a Darmian.

Corriere dello Sport 7. Arretra e fa da sponda, più per Berardi che per Chiesa, tocca morbido per un gol vanificato solo dal fuorigioco. Poi ci toglie le castagne dal fuoco con un colpo da biliardo.

Tuttosport 7. Si muove incessantemente, facendosi inseguire dai macedoni. Apre bene la manovra sulle fasce oppure cerca l'imbucata in verticale. Su invito di Jorginho, concluso in gol al 13' pt, parte poco oltre i difensori: giusto annullare. Entra nelle azioni chiave del primo tempo, calciando con traiettorie maligne dall'angolo per l'1-0 e per l'azione del rigore. Nella ripresa arriva il 4-2, millimetrico e meritatissimo.