Tifosi Union Berlino, pronti i DASPO: tutti i dettagli

Ultime notizie Napoli - Il giorno dopo gli incidenti in piazza Dante erano in 2.380 i tifosi dell’Union Berlino al Maradona a sostenere Bonucci e compagni, la maggior parte scortati con bus dedicati partiti dalla Stazione Marittima. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Alcuni di loro si sono incrociati con i tifosi del Napoli a Fuorigrotta, in via Barbagallo, prima della partita provocando scontri di lieve entità subito sedati dalle forze dell’ordine, ieri in 900 unità per preservare la sicurezza attorno all’evento. Il giorno prima, in 250 e quasi tutti senza biglietto, hanno seminato il panico nel centro storico, provando a entrare in contatto con la frangia estrema della tifoseria napoletana, senza riuscirci. Gli undici fermati riceveranno il Daspo internazionale e non potranno più seguire la loro squadra all’estero”