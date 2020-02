Napoli-Barcellona, attesi 1.500 tifosi catalani al San Paolo

Ultimissime calcio Napoli - È pronto il piano per l’ordine pubblico che dovrà garantire la sicurezza, domani sera, al San Paolo e in città. Da Barcellona saranno 1500 i tifosi che seguiranno la squadra in questa trasferta. In tanti arriveranno nella giornata di oggi, approfitteranno della partita per conoscere le bellezza della città. La autorità di pubblica sicurezza rafforzeranno i controlli nei punti nevralgici del centro e in prossimità dell’hotel che ospiterà il Barcellona che è adiacente proprio alla sede della Questura. Per quanto riguarda la sorveglianza allo stadio, ci saranno 300 steward che vigileranno agli ingressi e all’interno del San Paolo. A riportare la notizia è l'edizione odierna di Gazzetta dello Sport.