Thiago Motta-Napoli, il retroscena di Tuttosport: una risposta di De Laurentiis fece fermare la trattativa

Notizie calcio. Thiago Motta sta svolgendo un grande lavoro alla guida del Bologna, tanto da aver attirato verso di sè diverse attenzioni da parte di alcuni top club.

Thiago Motta-Napoli, il retroscena

La scorsa estate Thiago Motta fu cercato anche dal Napoli per sostituire Spalletti, ma a far naufragare la trattativa fu una risposta di De Laurentiis che non piacque al tecnico. Ecco quanto scritto da Tuttosport:

Ci fu il contatto con Aurelio De Laurentiis ai tempi del casting post-Spalletti. Thiago non ebbe un'impressione felice e abbandonò in fretta il tavolo. Di recente proprio il presidente del Napoli ha avuto modo di raccontarla dal suo punto di vista: quando il tecnico chiese del direttore sportivo, De Laurentiis disse che c'era lui, e tanto bastava. Motta non ha più replicato, convinto che restare a Bologna sia stata la scelta giusta.