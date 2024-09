Thiago Motta già pensa al Napoli: c'è un aspetto di gioco in cui ha ammesso che la squadra di Conte è molto brava

Ultime notizie SSC Napoli - Non è facile leggere tra le righe Thiago Motta quando parla, scrive Tuttosport.

Ieri sera l'allenatore della Juventus ha già indirizzato l'attenzione verso il Napoli di Antonio Conte, prossimo avversario:

«Ho visto tante belle cose però avrei voluto che la Juventus non consentisse così tanta iniziativa al PSV: sì, abbiamo subito troppo il loro gioco. A questo livello per competere contro squadre a cui piace il possesso c’è bisogno di alzare il livello durante tutta la partita, non solo a tratti.

Ora dovremo essere bravi a chiudere subito questo capitolo per recuperare energie fisiche e mentali per sabato poter affrontare al meglio la prossima partita che ci vedrà opposti al Napoli, una squadra molto brava nelle transizioni»