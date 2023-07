Tete-Napoli: sul brasiliano anche altri due club di A

Calcio Napoli - In questi giorni è stato accostato al Napoli anche Tete dello Shakhtar Donetsk. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport sul calciatore ci sarebbero anche Lazio e Fiorentina:

"Uno di questi potrebbe essere il brasiliano Tete, classe 2000 dello Shakhtar Donetsk con il contratto in scadenza a dicembre 2023. L’ultima stagione l’ha trascorsa in prestito prima al Lione e poi al Leicester, ha un valore di mercato di 25 milioni, ma potrebbe liberarsi gratis (o comunque a una cifra molto più contenuta) sfruttando la proroga della legge della Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi. Su di lui ci sarebbero anche Napoli e Fiorentina".