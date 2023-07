Calciomercato Napoli - Tentazione MLS per Hirving Lozano come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Ieri mattina, nel corso dell’allenamento, De Laurentiis s’è messo a chiacchierare con Lozano. Impegnato in un programma personalizzato per smaltire l’infortunio rimediato con la Fiorentina. Il Chucky ha il contratto in scadenza nel 2024 e le possibilità di rinnovo sono davvero esigue. La certezza è che ha una richiesta in Mls, Los Angeles Fc: si lavora".