Calciomercato Napoli - Niente da fare per la Lazio, alla fine Samardzic è in direzione Napoli come scrive Il Mattino:

La Lazio ha provato a fare un timido tentativo di disturbo nell'operazione, ma la sensazione è che Lotito non abbia la necessità impellente di prendere un centrocampista (le condizioni di Luis Alberto non preoccupano troppo e Kamada non partirà per la coppa d'Asia col Giappone).