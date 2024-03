Tensione tra Manfredi e De Laurentiis? CdM: il sindaco non va da mesi al Maradona, Aurelio non gli parla da tempo

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, l'idea di fare lo stadio a Bagnoli lanciata da De Laurentiis ha colto di sorpresa anche il sindaco Manfredi:

"L’idea di fare uno stadio a Bagnoli lanciata da Aurelio De Laurentiis ha colto di sorpresa il sindaco Manfredi che, di Bagnoli, è il commissario di governo per le bonifiche e la trasformazione. De Laurentiis tuttavia con Manfredi non parla da mesi. Quando l’ha fatto è stato soltanto per chiedergli di acquistare il Maradona — ipotesi bocciata dal Comune —, ma mai per parlargli dell’idea di Bagnoli.

Di sicuro, sul versante dello stadio, Manfredi, che al Maradona non va da mesi, sa bene che per bonificare l’area di cui parla De Laurentiis utile a edificare uno stadio nuovo occorrano tra i 3 e i 5 anni di lavoro. Peraltro, solo dopo aver rivisto anni e anni di discussioni, norme, leggi e cabine di regia e aver cambiato il Praru".