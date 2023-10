Tempi di recupero Osimhen: le ipotesi su rientro

Napoli - Ultimissime sulle condizioni di Victor Osimhen e i tempi di recupero dell'attaccante del Napoli che si è infortunato in Nazionale. Brutte sensazioni per alcuni, mentre per altri sembra un infortunio di poco conto. Soltanto la risonanza magnetica dirà la verità sulla questione.

Tempi di recupero Osimhen

Difficile fare la stima dei tempi di recupero di Osimhen prima di capire di che infortunio si tratta. Come riportato da Il Mattino, stando alle dichiarazioni dei dirigenti nigeriani (ipotesi di interessamento del tendine del ginocchio), potrebbe trattarsi presumibilmente di un sovraccarico da infiammazione che necessita soltanto di qualche giorno di riposo assoluto. Viceversa, in caso di trauma, i tempi sarebbero di una decina di giorni. Presto la verità sull'infortunio di Victor.