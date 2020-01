Telefonata ADL-Gattuso, Repubblica: il patron è nero! Pretese spiegazioni post figuraccia

Ultimissime calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna di Repubblicala posizione di Gattuso non è a rischio, ha ancora la fiducia della società, ma l’umore del presidente De Laurentiis è nero.

Il numero uno azzurro gli ha chiesto i motivi dell’ulteriore figuraccia poche ore dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Una telefonata per confrontarsi e trovare la strada per voltare definitivamente pagina. Gattuso ha avuto la conferma di ciò che sospettava ormai da tempo: le difficoltà del Napoli non erano dovute soltanto alla gestione Ancelotti, ma soprattutto alla fragilità di uno spogliatoio condizionato da troppe voci: contratti in scadenza (Mertens e Callejòn), rinnovi non ancora perfezionati ( Allan, Maksimovic, Zielinski e Milik su tutti) e l’incertezza sul futuro di alcuni campioni come Koulibaly e Fabian hanno reso la situazione incandescente tanto da arrivare al famoso ammutinamento del 5 novembre, un punto di non ritorno dell’annata del Napoli.