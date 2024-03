Tegola Inter, infortunio più grave del previsto per Arnautovic: salterà il Napoli

Arnautovic salterà Inter - Napoli per infortunio. Come si legge sul Corriere dello Sport lo stop per l'attaccante austriaco sarà più lungo del previsto:

"Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per Arnautovic. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per Carlos Augusto. Sono questi gli esiti degli esami sostenuti dai due nerazzurri, entrambi usciti infortunati dalla sfida con il Bologna. Come previsto, Inzaghi non avrà nessuno dei due, domani sera, contro l’Atletico Madrid. E, come altrettanto previsto, lo stop sarà più lungo per l’austriaco, che dovrà stare fermo per un mese o poco meno. Se ne parlerà, insomma, per la sfida con l’Udinese, in calendario per il week-end del 6-7 aprile, o per quella della settimana successiva, contro il Cagliari".