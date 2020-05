Coronavirus, il virologo napoletano Tarro querela Burioni

Notizie Coronavirus - L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa notizia in merito alla lite tra i virologi Tarro e Burioni:

Tarro-Burioni, querela per denigrazione

“Se non fosse che il tema dello scontro è un’epidemia letale e che a questo punto ci saranno strascichi legali, la lite tra Roberto Burioni e Giulio Tarro avrebbe anche aspetti divertenti. Con il primo che aveva sintetizzato il curriculum dell’ex primario di virologia del Cotugno di Napoli in questo modo: «Tarro è stato candidato al Nobel quanto io a Miss Italia». E l’altro che non si era tirato indietro: «Su una cosa ha ragione: lui deve fare solo le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca». Polemica finita su giornali e tv, e adesso anche in Tribunale. Con Tarro che ha incaricato l’avvocato Carlo Taormina di querelare il virologo del San Raffaele. «Il professor Burioni è entrato volgarmente in polemica con il professor Tarro per recondite ragioni che l’autorità giudiziaria dovrà approfondire» ha scritto in una nota il legale che ha denunciato due giornalisti per «l’opera di denigrazione continuamente perpetrata a danno del suo prestigio scientifico professionale e personale».