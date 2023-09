Tardelli: "Divorzio tra ADL e Spalletti è stato una manna dal cielo per la Nazionale"

Attraverso le colonne de La Stampa, l'ex campione del mondo Marco Tardelli ha accolto positivamente l'avvento di Luciano Spalletti come nuovo Ct della Nazionale: "Il divorzio tra il presidente del Napoli ed il suo allenatore Spalletti sembra una manna caduta dal cielo. Luciano e il suo staff collaudato da tempo, dedicato al proprio allenatore, appena uscito da un impresa storica può solo portare positività alla nostra maglia azzurra. Un allenatore che sa parlare ai propri giocatori, sa farsi rispettare e soprattutto vuole ragazzi che lottino e soffrano per la maglia azzurra".

Prosegue Tardelli: "Ha poco tempo per far capire alla squadra la propria strategia, ma lo farà nel migliore dei modi. Non sono preoccupato per là qualificazione, la nostra Nazionale è pieno di giovani interessanti, qualità e personalità che ci porteranno sicuramente agli Europei e non solo. Spalletti fa giocare bene le sue squadre, sono poco leziose e molto concrete e la concretezza in questo momento è determinante. Sa leggere le partite e correggere in corsa gli errori".

In chiusura: "Sembra che tutto sia perfetto e per questo, caro Luciano, ti faccio un grande in bocca al lupo, augurandoti di poter vivere le stesse sensazioni che io ho provato indossando la maglia della Nazionale"