Taglio stipendi ai calciatori, TuttoSport: distanza tra presidenti e calciatori, la trattativa continuerà. Si cerca una linea comune tra i club

Ultime notizie calcio - Nell'Assemblea di Lega che si è tenuta ierisi è discusso in maniera del tutto inevitabile anche della questione relativa alla sospensione degli stipendi ai calciatori fino al 30 giugno a causa dell'allarme Coronavirus che rischia di paralizzare il calcio ancora a lungo. La Lega spinge per questa soluzione, adottata dalla Juventus per prima, ma dall'altra parte l'Assocalciatori non ci sta e rilancia con una soluzione differente: sospendere solo la mensilità di marzo in attesa di sviluppi. Le società adesso devono mettersi al lavoro per trovare una soluzione comune, con Juventus, Cagliari ed Inter che autonomamente si sono mosse verso la proposta fatta dalla Lega. Su questo aspetto ieri non si è arrivato ad una soluzione definitiva ma si continuerà a lavorare e nel frattempo si cercherà anche di capire che posizione assumeranno tutte le altre Leghe europee nel tentativo di mettere a punto un piano d'azione in comune. A riportare la notizia è "TuttoSport" oggi in edicola.

