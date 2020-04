CorSport - Tagli agli stipendi, nel Napoli colloqui singoli tra i giocatori, Gattuso e Giuntoli: i giocatori non hanno idea di cosa accadrà

La questione relativa agli stipendi e ad eventuali tagli, in casa Napoli, è ancora congelata. Tutto fermo, tutto tace come racconta il Corriere dello Sport:

“Qualche passaggio individuale è stato compiuto, qualcuno ha affrontato personalmente l’argomento sia con Giuntoli sia con Gattuso, ma da un punto di vista collettivo non esiste una linea ufficiale. I giocatori non hanno idea di cosa accadrà, ma di certo i conti li fanno eccome: oltre alle basi fisse, in tanti contratti sono contemplate parti variabili in grado di fare la differenza, i bonus, e dunque la difficoltà di raggiungere un accordo è consequenziale. Tra l’altro, in ballo c’è sempre la storia della richiesta di multe comminate dal club alla squadra dopo l’ammutinamento del ritiro post Salisburgo”