Tabù Milan al Maradona, c'è un dato che deve essere finalmente invertito

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, riporta le ultime notizie in merito a Napoli-Milan di domani sera:

"I rossoneri sono un vero e proprio tabù per gli azzurri: il Napoli non vince in casa da cinque anni, esattamente dal 25 agosto del 2018: fini 3-2. Da allora tre sconfitte e due pareggi, tenendo presente anche l’ 1-1 nel ritorno degli ottavi di Champions ad aprile che costò l’eliminazione. I due allenatori Garcia e Pioli si ritrovano di nuovo da avversari dopo il derby capitolino. Tra i due ci sono vecchie ruggini: chissà se dopo tanto tempo avranno smaltito le incomprensioni. Ma il tecnico francese avrà i suoi grattacapo di formazione, così come quello emiliano".