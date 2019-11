Svolta Napoli, Gazzetta: De Laurentiis venerdì sarà a Castel Volturno, prove di disgelo tra presidente e squadra

Ultimissime Calcio Napoli - La tensione in casa Napoli resta alta visto tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane. C'è però un segnale importante di disgelo da evidenziare. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella giornata di venerdì dovrebbe esserci la visita di Aurelio De Laurentiis alla squadra in quel di Castel Volturno.

"Ancelotti cerca di ridare il sorriso al Napoli. Quello che Jurgen Klopp mostra a 32 denti. Lo stesso sorriso che proprio gli azzurri avevano tolto al tecnico tedesco, battuto due volte al San Paolo negli ultimi 13 mesi. La squadra di Carlo Ancelotti non si diverte più: né in campo, né fuori. Lo conferma la conferenza stampa di vigilia, imposta dalla Uefa, e subita dal club azzurro che continua a imporre il silenzio stampa. Per cui dell’argomento più importante, su quanto successo nelle ultime tre settimane tra ammutinamenti e multe, non si può parlare. E sembra quasi surreale. Ancelotti mantiene la sua apparente serenità e si chiude in difesa. Sorride quando si parla di Klopp, che in mattinata ha detto: «Carlo non ha bisogno di consigli». Sinceramente ammirata la risposta: «È uno dei pochi da cui li accetterei». Il sorriso deriva anche dal fatto che venerdì a Castel Volturno è prevista la visita di De Laurentiis, sarebbe l’inizio del disgelo".