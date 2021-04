Superlega, la mossa di Gravina: pronte clausole anti-furbi

SERIE A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle mosse dell'UEFA per esorcizzare una nuova Superlega: "Il comitato esecutivo dell’Uefa di ieri ha visto dunque al proprio esordio Gabriele Gravina, massimo dirigente calcistico italiano, che si è fatto apprezzare per il suo intervento articolato e in grado di mettere in fuorigioco le società italiane che prossimamente potrebbero decidere di mettersi in scia a un eventuale nuovo progetto stile Superleague. Gravina ha infatti preannunciato che nel Consiglio Federale di lunedì, che ha da tempo all’ordine del giorno le licenze nazionali della prossima stagione, proporrà di inserire una norma che obbliga chi si iscrive di aderire alla partecipazioni di eventi organizzati esclusivamente sotto l’egida dell’Uefa. Diciamo che invertendo un vecchio paradigma italiano, “trovato l’inganno, fatta la legge”"