Superlega, Gazzetta: Napoli in Champions se la Serie A escludesse Juve, Milan e Inter

ULTIME CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a tracciare uno scenario in caso di esclusione di Juve, Inter e Milan dalla serie A: "In realtà, fra i tifosi c’è anche chi pensa (o teme) che le tre grandi potrebbero essere cancellate anche da questo campionato, se la Uefa spingerà le singole federazioni al pugno duro. E così accadrebbe che si qualificherebbero nella prossima Champions - pur ridimensionata - Atalanta, Napoli, Lazio e Roma. Anzi, se il pugno duro del presidente Ceferin fosse confermato, i giallorossi potrebbero addirittura volare subito in finale dell’attuale Europa League insieme al Villarreal, qualora Manchester United e Arsenal fossero squalificati".