Supercoppa, Mazzarri fa i conti con le defezioni: con la Fiorentina spazio a Raspadori dal 1'

Nel Napoli al momento sono indisponibili Olivera, Meret e Cajuste (oltre a Natan) che hanno svolto lavoro personalizzato. Ora c’è pure Demme ko. Anguissa e Osimhen sono in Costa d’Avorio alle prese con la Coppa d’Africa.

Walter Mazzarri

Supercoppa, Mazzarri fa i conti con le defezioni

Come riporta Il Mattino, il vero dilemma, al solito, è quello tra Raspadori e Simeone e questa volta quello nettamente in vantaggio è Jack. Le uniche certezze riguardano i difensori: Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui sono l’asse degli intoccabili. Ma stavolta pochi dubbi anche per il tridente, con Politano e Kvara agli esterni, con il ritorno del falso nove. Mazzarri vive questi giorni con maggiore relax rispetto a quelli del ritiro a Pozzuoli: la squadra non ha molto apprezzato la clausura flegrea, Rrahmani non ha nascosto il malcontento suo e del resto del gruppo per una decisione che è stata vissuta come punitiva dai campioni d’Italia.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli