Supercoppa, furia Napoli al fischio finale! Il Mattino: nervi a pezzi e delusione per gli azzurri, il retroscena

Notizie calcio. Il Napoli torna dall'Arabia Saudita con l'amaro in bocca e la rabbia per una finale decisa dalle scelte dell'arbitro Rapuano.

Ecco quanto scritto sulle colonne dell'edizione odierna de Il Mattino:

La squadra è delusa. Non c’era bisogno di venire fino a Riad per far vedere questi pasticci qui, il nostro export peggiore. Una furia il tecnico, ma lo sono tutti nel Napoli. È anche se i nervi sono a pezzi per il rosso a Simeone e la condanna sicura alla capitolazione (perché già in 11 contro 11 l’Inter aveva un passo in più) questa volta la squadra sale sul palco sia pure a testa bassa per ritirare le medaglie degli sconfitti.