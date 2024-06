Summit di mercato ADL-Conte-Manna, 7 nomi sul tavolo: spunta un colpo a sorpresa dal Milan

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è a Napoli! Il tecnico azzurro è arrivato ieri in città insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e al team manager Lele Oriali intorno alle 10:50 del mattino con un volo proveniente da Torino Caselle. Il tempo di un pranzo veloce all'hotel Parker's, sua sede partenopea per questi primi giorni di Napoli, e poi dritti a Castel Volturno. Visione delle strutture e dettami sui suoi metodi di lavoro insieme al resto dello staff ma anche mercato. L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione sui sette nomi di cui si è parlato anche col presidente De Laurentiis in serata a cena all'hotel Parker's:

Mercato Napoli, la lista di Conte