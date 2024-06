Notizie Napoli - Conte è pronto a sbarcare a Napoli, seppur per poche ore. A riportare la notizia è l'edizione in edicola oggi de Il Mattino:

"Antonio Conte domani o martedì sarà con Oriali e il ds Manna a Castel Volturno, per un blitz di dodici ore: arrivo in mattinata e ritorno a Torino già in serata. E in quelle ore nel centro tecnico ci sarà anche De Laurentiis per un ulteriore vertice".