Subito problemi per il nuovo direttore sportivo, Manna dovrà chiarire 4 situazioni scomode

Calciomercato Napoli - Il nuovo direttore sportivo del Napoli sarà Giovanni Manna e appena arriverà dovrà subito lavorare intensamente per sistemare alcune vicende in casa Napoli: si tratta del rinnovo di Meret, del prezzo per la possibile cessione di Di Lorenzo e degli interessamenti per Lobotka e Raspadori che possono chiedere di andar via. Questo quanto scrive Il Mattino sui movimenti del Napoli che avrà Manna come nuovo ds e avrà subito di gatte da pelare quando entrerà a pieno regime nel mondo di De Laurentiis. Non si svende nessuno, ma al prezzo giusto tutti possono andar via.