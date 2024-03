Strutture Barcellona, Repubblica stronca ADL: "In 20 anni zero sede in città e uffici in affitto a Castel Volturno"

Barcellona - Napoli, è il grande giorno della gara che vale il pass per i quarti di finale di Champions League. L'edizione odierna di Repubblica Napoli a firma del proprio inviato Marco Azzi in Catalogna analizza le strutture del club blaugrana esaltandone l'efficienza e allo stesso tempo bacchettando il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis, reo di non posato una pietra di proprietà della SSC Napoli sul suolo del capoluogo campano.

Ecco cosa scrive Repubblica Napoli oggi in edicola:

I 60.713 posti del polifunzionale Olimpico Lluís Companys, costituito sulla collina del Montjuic, garantiranno lo stesso alla partita una cornice di altissimo livello e faranno fischiare le orecchie ad Aurelio De Laurentiis, che nei quasi vent’anni della sua presidenza non ha nemmeno sentito l’esigenza di aprire una sede in città per la sua società, gestita da Roma e con uffici in affitto a Castel Volturno. Qualcosa forse si sta finalmente per muovere adesso e per il Napoli non c’è altra strada per alzare l’asticella anche a livello internazionale, trasformando in realtà la nuova era — soltanto promessa — dopo la conquista del terzo scudetto. Il tricolore sulle maglie ha avuto difatti in campo un doloroso effetto boomerang e per questo la partita di stasera contro il Barcellona è diventata l’ultima chance a disposizione degli azzurri per salvare la stagione, finora molto deficitaria. Ma la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, fondamentale pure per restare in corsa per il Mondiale per club, cambierebbe di colpo gli scenari e spazzerebbe via le delusioni degli ultimi mesi: restituendo entusiasmo ai tifosi e motivazioni a De Laurentiis, approdato al bivio decisivo della sua presidenza