Striscione Fedayn rubato, minaccia clamorosa: "Se compare a Napoli scoppia la guerra civile". Alleanza Roma-Lazio

Napoli Calcio - Tensione alle stelle sull’asse Roma-Napoli dopo gli scontri dell’A1 dello scorso 12 gennaio. A incendiare di nuovo gli animi è stato il nuovo agguato ai tifosi giallorossi dagli ultras della Stella Rossa di Belgrado, gemellati con i partenopei dal 2018, dove è stato compiuto uno sgarro enorme e inaccettabile: il furto dello striscione riposto in un borsone che aveva uno dei tifosi aggrediti.

Striscione ultras Roma rubato, la minaccia ai napoletani

“Per chi osserva da fuori sono solo bandiere. Per chi vive la curva è la prima ragione di vita”, evidenzia La Repubblica oggi in edicola. E questo sto segna un punto i non ritorno. “Se dovesse comparire il nostro striscione ribaltato a Napoli scoppia la guerra civile”, minacciano ora gli ultras romanisti come riporta il quotidiano. Ieri addirittura nella sede dei Fedayn si sono presentati anche i tifosi laziali del quartiere Quadraro, i quali hanno promesso il loro contributo per riprendere lo striscione rubato.