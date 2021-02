Straordinario Ospina, il Napoli è in corsa per la finale: al Maradona c'è un dato che rende felice Gattuso

Napoli Calcio - Straordinario Ospina, il migliore in campo: la prima parata decisiva su Pessina, poi quella su Muriel, bello anche il suo intervento a terra sul colpo di testa di Zapata. Il portiere del Napoli blocca l'Atalanta e vince la sfida a distanza con i due attaccanti colombiani della squadra di Gasperini. Il portiere azzurro difende la prestazione degli azzurri.

Come riporta Il Mattino:

"Contro l'Atalanta la difesa azzurra è stata formata dai tre centrali Manolas, Maksimovic e Koulibaly e dai due esterni Di Lorenzo e Hysaj: una linea a cinque in fase di non possesso (modulo 5-4-1) con i due terzini che salivano a centrocampo in fase di costruzione per formare il 3-4-3. Sistema di gioco che Gattuso aveva scelto per il finale di partita contro il Parma e ha riproposto dall'inizio nella semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta. Un modulo a specchio a quello della formazione di Gasperini. Grande attenzione in fase difensiva, l'Atalanta non ha fatto gol: Hysaj ha giocato sulla sinistra e i pericoli maggiori per lui sono arrivati nel finale di partita quando Gapserini ha lanciato nella mischia Ilicic che ha giocato dal suo lato. Contro l'Atalanta il Napoli non ha preso gol, potrebbe essere importante in vista del ritorno in trasferta. Allo stadio Maradona gli azzurri non avevano preso gol contro il Parma in campionato, la seconda partita consecutiva che Ospina riesce a chiudere con la porta inviolata".