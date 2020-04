CdM - Tagli stipendi, arriva la proposta di De Laurentiis: Insigne fa da mediatore tra la squadra e sindacati, avvocati ed AIC

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, riguardo agli stipendi ai giocatori, i tesserati sono a conoscenza del protocollo sottoscritto da De Laurentiis con gli altri presidenti e, preoccupati per i provvedimenti che potrebbero essere applicati, si confrontano in queste ore con i procuratori, gli avvocati e l’Aic. Capitan Insigne è il mediatore, discute con il sindacato, aggiorna i compagni nella chat interna su whatsapp, parla anche con Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis riguardo a quest’emergenza sia sotto il profilo sanitario che economico. Il procedimento delle multe per l’ammutinamento del 5 novembre scorso è fermo al Collegio Arbitrale, il rischio della causa civile sui diritti d’immagine non è stato mai scongiurato.

De Laurentiis e Lorenzo Insigne.

Questa battaglia legale incide fortemente sul raggiungimento di un eventuale accordo sugli stipendi, si ripresenta nei pensieri degli azzurri come un tormento che li ha accompagnati anche nei mesi scorsi prima che Gattuso riuscisse a correggere la rotta.