Statua per Maradona, incredibile retroscena di Repubblica: gli ultras volevano buttare a terra quella di Garibaldi come accadde a Saddam Hussein

Ultime notizie Napoli - Qual è la reale natura dei rapporti intrecciati dall’assessora alla Cultura della giunta de Magistris Eleonora de Majo e dal suo compagno, Egidio Giordano, con le frange più estreme della tifoseria organizzata napoletana? Ne parla Repubblica.

"Se lo sta chiedendo la Procura di Napoli che indaga sulle pressioni che avrebbero portato all’inserimento di due rappresentanti indicati dagli ultras nella commissione di valutazione dei progetto per la statua in memoria di Maradona. Poco dopo la morte, alcuni settori della tifoseria organizzata cominciarono a pensare di realizzare un monumento in memoria di Diego Armando Maradona "con modalità violente".

L’idea era di " buttare a terra la statua di Garibaldi e sostituirla" con quella del campione " come fecero con Saddam Hussein". Un progetto che Grosso avrebbe comunicato a Giordano, che è anche leader del movimento Insurgencia nonché assessore alla Terza municipalità, avvisandolo che gli ultras erano pronti a inscenare una protesta plateale alle porte del Comune"