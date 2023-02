Statua Maradona, il Comune la restituisce: ecco dove può finire adesso

Napoli Calcio - Triste epilogo per la statua di Diego Armando Maradona realizzata dall'artista Domenico Sepe. Doveva essere un assoluto punto di riferimento per lo stadio e per la città di Napoli, tanto da essere inaugurata dal Comune lo scorso 25 novembre proprio all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta, poi il clamoroso dietrofront con l’opera restituita attraverso una delibera di Ginta la scorsa settimana.

Statua Maradona, cosa è successo e dove può finire

Il motivo? La valutazione superiore ai 30 mila euro che ha fatto decadere il carattere di donazione considerando, nel frattempo, anche un'indagine della Procura della Repubblica. "Perché non hanno voluto la mia statua?", si chiede oggi l'autore. E ancora: "Avremmo potuto incontrarci e chiarire la questione sul valore dellascultura. Ho fatto solo una stima dei materiali. Il marmo, tra l’altro, mi è stato anche donato. Mi sarebbe piaciuto avere un confronto".

Ora dove finirà la statua in bronzo del Pibe? Hanno avanzato una candidatura il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, pronoto ad acquistarla ma sono giunti interessamenti anche da Afragola, Portici e Gragnano. Tuttavia spunta anche un'idea estremamente suggestiva: "Sono in contatto – spiega Sepe - con il Boca Juniors che è molto interessato. C’è un dialogo pure con l’Ambasciata. La mia scultura di Maradona potrebbe essere esposta alla Bombonera".