Stangata per i tifosi del Napoli, ecco per quante partite saranno vietate le trasferte

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica commenta le ultime notizie in merito al divieto di trasferta ai residenti in Campania che sta per essere emesso:

"Alle porte ci sono tuttavia altre restrizioni molto pesanti, visto che ai residenti in Campania stanno per essere proibite pure le prossime tre trasferte di Serie A: a Udine, Genova e Firenze. La punizione è stata decisa direttamente dal Viminale dopo i disordini di domenica scorsa a Torino e sarà ratificata probabilmente in giornata dal Cams. La squadra di Conte dovrà dunque cavarsela da sola per un bel po’ di tempo, contando solo sulla spinta dei sostenitori azzurri che abitano al di fuori della regione. Per pochi delinquenti e irresponsabili, ancora una volta, pagheranno il conto pure le persone perbene".