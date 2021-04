Stagione d'oro per Insigne, col Torino pronto a raggiungere due prestigiosi traguardi

Napoli Calcio - Uno è l'uomo chiave su tutti nel Napoli, Insigne che tocca quota 300 in serie A in maglia azzurra e vuole battere il record di gol (18) in campionato stabilito con Sarri nel 2016-2017: con la doppietta realizzata contro la Lazio è arrivato a 17 reti ed è sempre più il bomber stagionale azzurro.

Come riporta Il Mattino, il capitano azzurro sta vivendo una stagione magica, il 2021 per lui è cominciato benissimo: ora la testa è tutta sulla corsa Champions con il Napoli, poi sarà impegnato nell'Europeo con l'Italia a giugno e dopo il suo agente Vincenzo Pisacane parlerà con il club azzurro del rinnovo.