Staffetta Hojlund-Lucca: Allegri pensa di fare così nelle prossime partite

Arrivano delle novità in vista dei prossimi impegni del Napoli. Perché il calendario è fitto di partite tra Serie A e Champions League, per questo motivo che Allegri vuole ruotare tanto anche in attacco tra Hojlund e Lucca.

Lucca-Hojlund, possibile staffetta

Sono già tanti gli infortuni e non si possono aggiungerne di nuovi. Il calendario, inoltre, potrebbe spingere Allegri a valutare una staffetta tra Lucca e Hojlund. Dopo il Frosinone, infatti, il Napoli sarà impegnato martedì in Spagna contro il Villarreal, in una sfida importante per il cammino europeo.

Il tour de force prevede nove partite in circa un mese e il tecnico avrà bisogno di tutti i suoi attaccanti. Hojlund dovrà essere gestito con attenzione dopo gli impegni con la Danimarca, mentre Lucca può sfruttare proprio questo periodo per conquistare spazio come scrive Il Mattino.

Hojlund

Hojlund, il fattore gol

Dall'altra parte c'è però un Hojlund che torna dalla nazionale con grande fiducia. Il danese ha segnato 3 gol in 4 partite con la Danimarca, trovando anche un minutaggio importante.

Numeri che alimentano le aspettative del Napoli, soprattutto considerando le difficoltà mostrate finora dal reparto offensivo. In campionato gli azzurri hanno trovato pochi gol dagli attaccanti e Hojlund ha già dimostrato di poter rappresentare una soluzione concreta.

Anche Matteo Politano, autore di una delle reti del reparto, è tra gli uomini sui quali Allegri sembra intenzionato a puntare contro il Frosinone.