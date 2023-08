Staff Spalletti in Nazionale, Gazzetta: tre ex Napoli sono già certi del posto

Calcio Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha pubblicato i nomi certi che formeranno lo staffi di Luciano Spalletti in Nazionale. Ci sono ben tre ex Napoli:

"Il 1° settembre lo staff dovrà essere completato. Spalletti sta parlando con i collaboratori federali, sta valutando nomi, ruoli, esigenze, e alla fine stilerà un progetto da sottoporre al presidente Gravina. Tre nomi non sono in discussione naturalmente: il vice Domenichini, l’assistente tecnico Baldini, il preparatore atletico Sinatti. E per lo staff potrebbe tornare in gioco Alessandro Pane, altro assistente tecnico storico di Spalletti. C’è anche la questione del preparatore dei portieri non ancora affrontata. Ieri poi è circolata la voce di De Rossi come possibile nuovo membro dello staff, ma per ora dalla Figc soltanto smentite".