Staff Sarri Juve al completo, tutti i nomi: da Barzagli come Zola ai cinque fedelissimi dal Chelsea a Torino

Mercato Juve ultimissimi minuti - La rivoluzione di Maurizio Sarri non è solo nella filosofia che il nuovo tecnico della Juventus dovrà portare alla Continassa dopo l’era vincente di Massimiliano Allegri. Per applicare la sua idea di calcio, il nuovo tecnico bianconero avrà bisogno soprattutto dei suoi uomini. Ne parla l'edizione odierna del Corriere di Torino che evidenza come all'interno del suo staff ci sia anche l'acerrimo nemico e ora collante nello spogliatoio Andrea Barzagli.

Presentazione Maurizio Sarri alla Juventus

Staff Sarri Juve completo, tutti i nomi

"Non saranno tra questi il preparatore Paolo Bertelli e gli ex viceallenatori Luca Gotti e Gianfranco Zola, che alla Juve saranno rimpiazzati da Giovanni Martusciello e, con ogni probabilità, da Andrea Barzagli. Oltre a loro Sarri porterà con sé cinque fedelissimi che lo hanno seguito anche al Chelsea" Marco Ianni sarà secondo assistente dell’ex tecnico del Napoli. Davide Renzato farà parte dello staff con compiti mirati soprattutto al recupero degli infortuni e al lavoro in palestra dei calciatori Davide Losi è specializzato nel lavoro con i Gps Massimo Nenci, preparatore dei portieri, che ha iniziato nel Figline Gianni Picchioni, che come a Londra e a Napoli sarà uno degli scout

Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa di insediamento da neo allenatore della Juventus aveva spiegato i motivi per cui aveva accettato l'offerta della Vecchia Signora: