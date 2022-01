Stadi, solo 5mila tifosi e settore ospiti chiuso: le nuove limitazioni della Lega di A

L'assemblea, infatti, ha stabilito di fare un passo indietro decidendo di autolimitarsi sul fronte della capienza degli stati.

Ultime calcio Napoli

Come riporta Il Mattino:

“I venti club hanno votato all'unanimità il provvedimento che porterà a 5000 gli spettatori per la 22esima e 23esima giornata di campionato (salvando di fatto questa giornata e la Supercoppa in programma il 12 gennaio) con la chiusura totale del settore ospiti. L'autolimitazione durerà fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali e si dovrebbe tornare dunque alla massima capienza consentita a partire dal 6 febbraio. L'iniziativa delle due giornate a 5000 vuole essere anche un segnale di buon senso nei confronti del governo, un modo per far capire che il calcio è pienamente consapevole di quanto stia avvenendo nel nostro paese sul fronte sanitario ed è pronto a fare un passo indietro”.