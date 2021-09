Stadi al 75%, Repubblica - Beffa per cinema, teatri e stadi: slitta il decreto, ecco quando se ne riparlerà

Ultimissime Serie A - Sembrava tutto pronto per la riapertura degli stadi al 75%, ma la beffa è dietro l'angolo: slitta il decreto, se ne riparlerà settimana prossima quando la Serie A sarà ferma per dare spazio alle Nazionali.

A raccontare la situazione è l'edizione odierna di Repubblica:

C’è il via libera del Cts ma manca il decreto. Nella sua riunione di ieri il Consiglio dei ministri non ha dato il via all’atteso aumento della capienza per cinema, teatri, sale da concerto e impianti sportivi così come prefigurato dal Cts. Tutto rinviato alla prossima settimana, con la delusione degli esercenti e anche degli artisti, alcuni dei quali ieri sono tornati a chiedere la capienza del 100% dei posti anche al chiuso, dove il limite invece è stato fissato all’80%. L’esecutivo guadagna così qualche giorno rispetto alle riaperture. Farà piacere in particolare a Roberto Speranza, che ha sempre rappresentato l’anima più prudente del governo. Anche all’interno del suo ministero adesso c’è chi vede il rinvio del decreto come un modo per non far partire subito gli stadi al 75%. C’è una certa preoccupazione da parte dei tecnici riguardo alle partite del campionato e se la novità scatterà, come ormai è certo, dopo il week end, la prossima giornata si giocherà ancora con il 50% degli spettatori sugli spalti. Il fine settimana successivo, cioè quello de 9 e 10 settembre, le serie maggiori sono in pausa e se ne riparlerà.